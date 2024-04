Fa tappa a Napoli il Glossario Fragile di Legacoopsociali | venerdì focus a Palazzo San Giacomo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Fail “”, il volume sul linguaggio che è stato anche al centro dell’interesse della Treccani. “La deontologia nel linguaggio e nella comunicazione”, questo è il titolo dell’evento promosso dae Legacoop Campania, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Campania, per il 5 aprile alle ore 9.30-13.30 nella sala Pignatiello diSan, in piazza Municipio. L’evento vale 6 crediti deontologici per i giornalisti e gli iscritti all’Ordine. L’appuntamento in Campania arriva dopo il tour del 2023 delalla Sapienza Università di Roma, a Santu Lussurgiu in Sardegna nell’ambito della Summer School del Master in comunicazione sociale dell’Università Roma Tor ...