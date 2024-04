F1 | Vasseur verso il GP di Suzuka | “SF-24 più facile da guidare e da sviluppare Possiamo mettere pressione a Red Bull”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La F1 torna protagonista questo fine settimana in Giappone e la Ferrari vuole confermarsi dopo l’incredibile doppietta Sainz-Leclerc nell’ultimo GP di Melbourne. “la Redsotto, e quando sono sottopossono sbagliare. Quindi dobbiamo continuare in questa direzione e farci trovare pronti”, ammette Frederic, team principal della Scuderia, parlando ai canali ufficiali della F1. “Stiamo rafforzando la fiducia nell’ultimo mese, ed era così già nell’ultima parte della stagione 2023 – ha proseguito –. Stiamo sviluppando la macchina migliore per l’intera stagione”. Redarriva da una prestazione incolore in Australia, con Max Verstappen costretto al ritiro: “Non sono concentrato sulle prestazioni della Red ...