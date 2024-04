F1 | Vasseur suona la carica verso Suzuka | “Sotto pressione Red Bull può sbagliare Dobbiamo farci trovare pronti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sulla scia della strepitosa doppietta di Melbourne, la Ferrari guarda con fiducia al prossimo weekend di gara che si disputerà ada venerdì 5 a domenica 7 aprile. La Scuderia di Maranello vuole recitare un ruolo da protagonista anche nel Gran Premio del Giappone, anche se Reded in particolare Max Verstappen resta il punto di riferimento da inseguire. “Possiamo mettere la Red, e quando sonopossonocontinuare in questa direzione e. Non riusciremo a farlo tutte le settimane, maproseguire in questa direzione. Stiamo rafforzando la fiducia nell’ultimo mese, ed era così già ...