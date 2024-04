F1 | Red Bull vuole dimenticare Melbourne Verstappen | “Il team è fiducioso per Suzuka Pronto a lottare per la vittoria”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Maxe Redvogliono mettersi alle spalle la delusione di. Si riparte da, alla ricerca di nuovi successi. “L’ultima gara aè stata sfortunata, ma sono cose che succedono. Abbiamo ottenuto nove vittorie consecutive, il che è un’impresa impressionante, quindi cercheremo di tornare ancora più forti per questo fine settimana”, ha dichiarato il campione olandese alla vigilia del quarto appuntamento del mondiale. “Ilper: è un circuito iconico ed è sempre divertente da guidare. La pista ha molte curve ad alta velocità e un elevato degrado e dobbiamo assicurarci di ottimizzare le nostre prestazioni dove possibile, soprattutto con la pioggia prevista per questo fine settimana. Non vedo l’ora di ...

