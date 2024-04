F1 | perché il GP del Giappone chiarirà definitivamente il valore della Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La prova del nove? Il quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è prossimo. Sul celebre circuito di Suzuka () il Circus tornerà in scena, dopo quanto accaduto in Australia. All’Albert Park di Melbourne, laha risposto in maniera molto convincente, realizzando una doppietta che non si vedeva da 20 anni nella terra dei canguri, grazie all’affermazione dello spagnolo Carlos Sainz a precedere il monegasco Charles Leclerc. Una gara, però, condizionata dal ritiro per un problema tecnico sulla Red Bull dell’olandese Max Verstappen, campione del modo in carica e favorito numero uno per il successo di tappa. Di conseguenza, in vista del week end nipponico c’è curiosità rispetto a quello che saprà fare la Rossa. Un circuito molto impegnativo quello asiatico, dalla caratteristica forma a otto. Una pista che prevede 18 curve, alcune delle quali – ...