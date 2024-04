F1 Gp Giappone | Vasseur carica la Ferrari e svela il punto debole di Red Bull | “Possiamo metterli sotto pressione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Andiamo insull’onda dell’entusiasmo per la doppietta conseguita in Australia”. La vittoria di Carlos Sainz e il secondo posto di Charles Leclerc hannoto la, pronta ad affrontare il quarto appuntamento del Mondiale 2024 con entusiasmo: “Le sensazioni uniche legate alla vittoria ci spingono a impegnarci ancora di più per cercare di riassaporarle il prima possibile. La Formula 1 si prepara al Gp del: la pista di Suzuka costituisce un banco di prova particolarmente impegnativo per le vetture così come per i piloti, che infatti la amano”, ha raccontato il team principal Fred. La Rede Max Verstappen rimangono i favoriti per i rispettivi titoli di campioni mondiali, ma il buon avvio di stagione della scuderia di Maranello, che ha raccolto ...