F1 | gli orari del Gp Giappone 2024 | diretta Sky | differita TV8 Il programma del weekend

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Suzuka (), 3 aprile– Trascorse le festività pasquali, la Formula 1 si prepara a vivere un nuovo fine settimana di attività in pista. Dopo Melbourne è il turno di Suzuka, in, dove si correrà il quarto appuntamento del mondiale. La Ferrari arriva in Oriente carica dopo il successo australiano, grazie alla splendida doppietta collezionata da Carlos Sainz e Charles Leclerc. Dall'altra parte, invece, la Red Bull ha tanta voglia di rivalsa: la striscia consecutiva di successi di Max Verstappen si è interrotta a causa dei problemi ai freni in quel di Albert Park, pista che anche nel 2022 aveva teso lo sgambetto alla squadra di Milton Keynes. Il team anglo-austriaco sbarca sul circuito nipponico da grande favorito, in unche potrebbe riportare la RB20 prepotentemente davanti ...