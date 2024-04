F1 | allarme per il GP del Giappone | pioggia intensa e rischio tsunami

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) E’ critica la situazione in, paese che ospiterà il prossimo Gran Premio di Formula 1, a causa di vari eventi avvenuti nelle scorse ore. Con il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto a Taiwan nella notte italiana, è stato diramato unper tutta la costase che per ora non sembra rientrare. L’evento sismico, il più forte degli ultimi 25 anni nella zona dell’isola di Formosa, è stato avvertito anche nel paese del Sol Levante e ha destato preoccupazione negli organizzatori del Gran Premio vista la continua serie di potenti scosse di assestamento. Ciò che si augurano gli addetti ai lavori e tutti i tifosi del mondo F1 è che questocessi e che questa emergenza finisca al più presto possibile. Come se non bastasse, il weekend di Suzuka sarà quasi ...