Europee | Zaia | “Non ho capito se candidatura Vannacci esisterà”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “La lettera di alcuni politici leghisti contro ladel generalealle elezioni? Penso che in democrazia ognuno possa scrivere le lettere che vuole, dopodiché non discuto delladiperché non ho neanche bensequesta". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Lucafuori da Montecitorio. "Il segretario deciderà le liste e ognuno si occuperà delle sue cose. Io mi occupo del Veneto e dell'autonomia come ho sempre fatto”, ha concluso

Vicenza, 18 mar. (askanews) – Luca Zaia , candidato alle Europee ? “Io sono concentrato sulla Regione , non ho altro da aggiungere, e vi prego anche di non continuare con questa storia perché – avete ... (ildenaro)

VICENZA – Luca Zaia , candidato alle Europee ? “Io sono concentrato sulla Regione, non ho altro da aggiungere, e vi prego anche di non continuare con questa storia perché – avete visto – abbiamo 23 ... (lopinionista)

VICENZA – Luca Zaia , candidato alle Europee ? “Io sono concentrato sulla Regione, non ho altro da aggiungere, e vi prego anche di non continuare con questa storia perché – avete visto – abbiamo 23 ... (webmagazine24)

Zaia alla Camera: «Autonomia grande occasione per il Paese» - Il presidente del Veneto Luca Zaia è stato ascoltato a Montecitorio in Commissione Affari Costituzionali. «Il Veneto è già pronto».daily.veronanetwork

Autonomia, Zaia: non è secessione dei ricchi, non miniamo unità - Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, entrando alla Camera prima dell'audizione in commissione Affari costituzionali sull'Autonomia differenziata. La riforma "è passata al Senato, spero ...rainews

Elezioni Europee 2024, Zaia: “Non ho capito se si candida. Il mio no alla candidatura Non è reato mortale” | VIDEO - Non è un reato aver detto di no al Parlamento Europeo e sulla candidatura del generale Roberto Vannacci dice di non aver capito se ci sarà, o, no. Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi ...tag24