Europa vile e insipiente

(Di mercoledì 3 aprile 2024) I governanti europei sono degli incompetenti. Come fanno a non capire che favoriscono gli interessi americani, danneggiano l’e rendono l’Ucraina un potenziale innesco di guerra mondiale?Olga Minutovia email Gentile lettrice, ho scritto più volte che i nostri leader ci trascinano alla rovina per insipienza e per vigliaccheria. Allo scoppio della guerra l’Ue avrebbe dovuto offrire a Kiev pieno aiuto umanitario, ma nel contempo dichiararsi parte terza, non schierata. Era l’unica posizione logica. Non avremmo fatto dell’amica Russia un’acerrima nemica, avremmo potuto porci come mediatori di pace e non avremmo rischiato una guerra nucleare. Invece i nostri leader hanno vilmente ceduto alle pressioni degli Usa. La situazione oggi è ben riassunta dal Col. Douglas Macgregor, ex consulente di Trump, che in un’intervista con lo storico norvegese Glen Diesen dice: “È ...