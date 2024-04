Euro 2024 | allarme attenti in Germania | il rischio di “lupi solitari” e la minaccia Isis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024)non è ancora cominciato, ma c’è già un elemento che sta destando particolari preoccupazioni: ilattentati. In, paese che ospiterà glipei di calcio al via il 14 giugno, le autorità sono in allerta per lacostituita dai cosiddetti ‘‘. Si tratta di singoli autori che si radicalizzano in autonomia e agiscono nell’ombra, lontano da internet dove potrebbero lasciare tracce digitali, per poi colpire. Una prima avvisaglia c’è stata la settimana scorsa quando, alla vigilia della partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, il canale di propaganda dell’, Sarh al-Khilafah, si è fatto vivo con una. Il caso non è stato classificato come ‘pericolo ...