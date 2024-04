Eternal Strands annunciato con un Gameplay Trailer

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo anni di attesa, i fan della serie Dragon Age possono finalmente esultare: Mike Laidlaw, il celebre Creative Director, ha diretto le sue energie e la sua esperienza verso un nuovo progetto tanto atteso., l’action GDR sviluppato da Laidlaw insieme al talentuoso team di Yellow Brick Games, si presenta come un’avventura mozzafiato che promette di catturare i giocatori con una combinazione unica di azione, ruolo e mitologia. Nuovo GDR da Mile Laidlaw Le prime scene dici catapultano in un mondo vibrante e pieno di sfide, dove vestiremo i panni di Brynn, una giovane guerriera Weaver. Il suo regno è minacciato da un’orda di creature oscure e il compito di sventare questa minaccia imminente ricade sulle nostre spalle. In questa missione epica, i giocatori saranno immersi in un’odissea ...

