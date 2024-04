(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ritorniamo al tour parigino, vi parlo del. Ilsi trova in un bellissimo palazzo di Parigi e mostra la storiaparigina e come si è evoluta nel corso degli anni, dal diciottesimo secolo ad oggi. Ilha una collezione di 200.000 pezzi, tra abiti, accessori...

Et voila, Galliera, il museo della moda - Ritorniamo al tour parigino, vi parlo del museo Galliera. Il museo si trova in un bellissimo palazzo di Parigi e mostra la storia della moda parigina e come si è evoluta nel corso degli anni, dal ...today