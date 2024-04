Estra | le notizie di aprile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In primo piano per le Marche la Call to action del Premioper lo sport: tra le vincitrici, le associazioni marchigiane Il Tempio di Bellona (Fermo) e il CSI di Ascoli Piceno.S.p.A., multiutility del settore energia da anni impegnata a sostenere la pratica sportiva, anche quest’anno ha indetto la Call to Action “L’energia delle buone pratiche”. Si tratta di un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale. Nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, che da sempre vedono una forte connessione trae il territorio, l’azienda ha deciso di premiare e supportare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineano il ruolo dello sport come strumento ...