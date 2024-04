Estate 2024 | parte la corsa alla prova costume | i consigli post-Pasqua

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - Comincia da oggi, archiviati gli stravizi die Pasquetta, "la". E' proprio in questo periodo, infatti, che "più italiani decidono di mettersi a dieta o di adottare un regime alimentare detox". Complice anche "qualche 'nuovo' chilo in

L’estate si avvicina, e anche se siamo ad aprile, i viaggi, soprattutto quelli estivi è buona norma prenotarli con anticipo . Abbiamo raccolto 10 proposte di Vacanze per l’estate al mare, in Italia e ... (ilfattoquotidiano)

Paul Smith aprirà la prossima edizione di Pitti Uomo - L'11 giugno, Paul Smith tornerà a Pitti Immagine Uomo per aprire l'edizione 106 della kermesse con la sua la collezione primavera Estate 2025.esquire

I reali inglesi aprono al pubblico la reggia di Balmoral: dopo l’annuncio il sito va in tilt per il boom di click - The Balmoral Experience prevede gruppi guidati di massimo 40 persone con accesso, per la prima volta, a diverse sale e appartamenti utilizzati da Carlo e Camilla. Prezzo: 100 sterline. Sarà visitabile ...corriere

Uno Jannik Sinner indomabile, Pescosolido: “Abbiamo tra le mani un fenomeno, rende tutto normale. Prima dell’Estate sarà numero uno al mondo” - Jannik Sinner vince, e il mondo si stropiccia gli occhi, così come Stefano Pescosolido. L’ex tennista italiano, campione in doppio negli Australian Open e agi Us Open, ammira il giovane altoatesino, ...tag24