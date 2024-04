Essere sfavorito mi esalta | intervista a Luca Chiancone

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Alla fine del primo round l’incontro sembra già scritto. Il pugile di casa, favorito e imbattuto, manda al tappeto l’avversario – un atleta sconosciuto, con la metà dell’esperienza, chiamato a una sfida che pare proibitiva – sferrando un destro potente e preciso. Il pubblico si galvanizza, il conteggio termina insieme alla ripresa. Lo sfidante torna al suo angolo, annuisce ascoltando il maestro, recupera da quegli attimi complicati. Dopo un secondo round equilibrato, nel terzo si decide il match. I due atleti ingaggiano uno scambio selvaggio, in cui il pugileva a segno, stordendo l’avversario che barcolla: l’arbitro interviene e comincia a contare. Quando l’azione riprende, lo sfidante si lancia all’attacco finché non trova il mento dell’idolo di casa con un gancio sinistro spaventoso, che lo fa capitolare a terra in modo scomposto. È l’epilogo ...