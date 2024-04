Esonero Corini | ecco chi prenderà il suo posto alla guida del Palermo

(Di mercoledì 3 aprile 2024)chiil suodopo il sollevamento dall’incarico dell’ex tecnico di Brescia e Verona Dopo l’di Eugeniodel, è subito pronto il sostituto che dovrà dare una reazionesquadra rosanero. Come riportato da Di Marzio, Michele Mignani sarà il nuovo allenatore del: una decisione che è

In casa Palermo c`è aria di burrasca e l`esonero per Eugenio Corini , più volte ventilato nel corso di questa travagliata stagione sembra davvero... (calciomercato)

In casa Palermo c`è aria di burrasca e l`esonero per Eugenio Corini , più volte ventilato nel corso di questa travagliata stagione sembra davvero... (calciomercato)

In casa Palermo c`è aria di burrasca e l`esonero per Eugenio Corini , più volte ventilato nel corso di questa travagliata stagione sembra davvero... (calciomercato)

Di Marzio: "Palermo, comunicato l'Esonero a Corini. In chiusura Mignani" - Mancherebbe solo l'ufficialità. Come riportato da Gianluca Di Marzio sui propri canali social, il Palermo avrebbe comunicato ad Eugenio Corini l'Esonero. Fatale per l'ex centrocampista la sconfitta ...tuttob

Di Marzio: “Palermo, comunicato l’Esonero a Corini: verso la chiusura con Mignani” - Attraverso i propri canali ufficiali Gianluca Di Marzio scrive che sarebbe stato comunicato l’Esonero a Eugenio Corini. Si va verso la chiusura per Mignani in panchina. #Palermo, a #Corini è stato ...ilovepalermocalcio

Palermo, anche Venturato nel casting: modulo, filosofia e risultati dell’ex SPAL - Infatti, si va verso l’Esonero dell’allenatore Eugenio Corini. Il club di Viale del Fante è a 9 punti dal secondo posto, troppi per non cercare una svolta in panchina. C'è anche un altro nome, che, ...mediagol