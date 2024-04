ESCLUSIVA Milan | il mercato si muove | i due nomi caldi per il centrocampo

È dedicata alla “Generazione G: Giovani Giardini eri crescono” l’edizione 2024 di Orticola, la storica mostra-mercato di piante e fiori che in primavera sboccia ai Giardini Indro Montanelli di ... (iodonna)

Milan-Lecce: biglietti presso le rivendite, mentre online… - “L’U.S. Lecce comunica che per la gara del Campionato di Serie A TIM 2023/2024 Milan – Lecce, in programma sabato 06 aprile ore alle 15.00, è stata attivata la vendita per il settore ospiti senza ...calciolecce

Ancora Abodi: “Una parte dei ricavi per migliorare le infrastrutture” - In ESCLUSIVA a La Repubblica ha parlato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che ha detto: “Se cambierà la ripartizione delle risorse dei diritti televisivi rispetto a quella attuale Ver ...ilmilanista

Juventus-Lazio, Pepe: “Vittoria importante, ora dritti fino alla fine, senza rimpianti. Allegri Difficile fare previsioni” - Juventus-Lazio, Pepe, che ha vestito la maglia bianconera per 5 stagioni nel corso della sua carriera, è intervenuto in ESCLUSIVA a Tag24 ...tag24