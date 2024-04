Energia | Confitarma | Assogasliquidi e Unem insieme su revisione direttiva tassazione Etd

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 3 aprile 2024) (Adnkronos) – Alla vigilia del prossimo Consiglio Ecofin dei Ministri delle Finanze,-Federchimica eribadiscono le forti preoccupazioni sulle discussioni in corso in merito alla proposta di eliminazione dell'esenzione fiscale sui carburanti per il trasporto marittimo, contenuta nella proposta avanzata dalla Commissione didellasulladell'(Etd) nell’ambito del Pacchetto