Emma Villas | un’impresa pazzesca Bisogno | Gruppo umile e silenzioso

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il presidente diGiammarcoha affidato ai suoi account Facebook e Instagram un pensiero sulla trionfale rimonta di Brescia: "Con la vittoria di stasera ci prepariamo ad affrontare un’altra delle semifinali play off di A2, la terza della nostra storia – così il dirigente nel post scritto poco dopo la conclusione della partita –. Voglio spendere due parole per unche da quando faccio il presidente dellanon credo di aver mai avuto. Uncosì, senza nessuno che si atteggia a divo, sempre uniti e mai domo, che ha vinto set e partite incredibili che chiunque si sarebbe arreso e loro invece mai che si siano dati per vinti. Un onore ed un privilegio ed anche un esempio di come ...

