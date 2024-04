Emma Villas | Successi in Borsa e Sogni di SuperLega per il CEO Bisogno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La primavera pere Giammarco, ceo della società per il turismo nelle residenze di lusso, è cominciata nel migliore dei modi. La squadra di volley è in semifinale play off e sogna la. Il primo bilancio dopo la quotazione innel segmento Euronext a Milano, ha registrato segni positivi in tutte le voci. A cominciare dai fatturati, saliti a 32,52 milioni di euro (+15% sull’anno scorso) e al valore della produzione, a 32,71 milioni (+14%). "Meglio non mescolare isportivi con il bilancio della società - è la premessa di Giammarco- anche se negli affari, come nello sport, io gioco sempre per vincere. Ma le emozioni che mi danno le partite, come la vittoria dell’altra sera a Brescia, i bilanci non riescono a darmele". ...