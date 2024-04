Elly Schlein incontra il padre di Ilaria Salis | fonti Pd | «Dialogo sulla situazione incresciosa» L' ipotesi candidatura

Elly Schlein ha incontra to Roberto Salis per parlare della “situazione incresciosa” in cui si trova la figlia Ilaria , detenuta a Budapest da un anno e alla quale il tribunale ungherese ha rigettato ... (ilfattoquotidiano)

La Schlein dal padre della Salis: due opzioni per candidarla con il Pd - Incontro tra Roberto Salis, padre di Ilaria, e Elly Schlein: al centro del colloquio la possibile candidatura della maestra antifascista nelle liste europee del Pd ...ilgiornale

Schlein incontra papà di Salis, per Ilaria ipotesi candidatura - Elly Schlein incontra il papà di Ilaria Salis. Lo annuncia Repubblica on line insieme all'ipotesi di una candidatura per le europee della donna in carcere a Budapest. (ANSA) ...ansa

Finalmente Elly Schlein si è decisa: incontro con Roberto Salis per la candidatura di Ilaria - La segretaria del Pd vede il padre della detenuta a Budapest dopo le parole di ieri a Huffpost: "non ho appuntamenti fissati". Due le ipotesi per la ...huffingtonpost