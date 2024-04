Elly Schlein chiude alla candidatura di Ilaria Salis alle Europee | «Vicenda troppo delicata | teniamola fuori»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 aprile 2024)smentisce l’ipotesi di unaditra le fila del Pdprossime elezioni. La segretaria del partito è intervenuta a Cinque minuti, su Rai1, dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore riguardo la presunta presentazione in lista della donna attualmente in carcere a Budapest. «Questa ipotesi non è in campo. Non c’è in corso nessuna trattativa», ha spiegato. Che nelle scorse ore aveva incontrato il padre di: colloquio che aveva alimentato le voci ora smentite. «Ho voluto incontrare il padre diper discutere come possiamo aiutare a toglierla dcondizione in cui si trova – ha precisato ...