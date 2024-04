(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il governatore repubblicano Jim Pillen sostiene una legge che sancirebbe il passaggio deldal sistema attuale a quello "winner-take-all" in vigore nel resto del Paese (tranne che in Maine)

Donald Trump è in vantaggio su Joe Biden in 6 dei 7 Stati considerati cruciali per le prossime Elezioni presidenziali. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato dal Wall Street Journal che registra ... (iltempo)

Elezioni Usa, Trump in vantaggio su Biden in sei Stati in bilico su sette - Elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Donald Trump in vantaggio su Joe Biden in sei Stati in bilico su sette.lettera43

Elezioni Usa, perché ora il Nebraska può essere uno stato chiave - Il Nebraska potrebbe diventare decisivo nell'ottica delle Elezioni presidenziali del prossimo novembre ... attivista conservatore e fondatore di Turning Point USA, ha pubblicato un post sui social ...ilgiornale

Francia, indagato l’ex Premier Edouard Philippe che puntava all’Eliseo nel 2027 - Provava a finire nell’occhio del ciclone mediatico come probabile candidato delle prossime presidenziali, è finito in mezzo a un’inchiesta giudiziaria. Si tratta dell’ex primo ministro francese Edouar ...tag24