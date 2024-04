Elezioni e par condicio | confronto promosso dal Corecom Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“e par. Indicazioni professionali e buone pratiche“. E’ il tema dell’iniziativa, tenutasi, stamani, nell’Aula multimediale del Consiglio Regionale della, promossa dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della, in sinergia con l’Ordine dei Giornalisti della, sulla applicazione della Legge 22 febbraio 2000 n. 28 in occasione delle prossimeeuropee ed amministrative. Ai lavori, introdotti dalla presidente del, Carola Barbato, ha partecipato il Presidente del Consiglio Regionale della, Gennaro Oliviero, che ha evidenziato “l‘importanza della parparticolarmente nel periodo elettorale, quale complesso di ...