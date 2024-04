Elezioni anticipate a settembre | fronte interno contro Netanyahu | la mossa di Benny Gantz

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un nuovoper Benjamin, primo ministro di Israele alle prese con la guerraHamas messo in discussione dagli Stati Uniti e anche dal. Ora, infatti, il leader dell'opposizione e ministro del gabinetto di guerra,, a sorpresa chiede "" a. Insomma, invoca un cambio della guardia alla guida del Paese. Il risposta, tuttavia, incassa il secco rifiuto del Likud, il partito di. Sottolineando la necessità di "mantenere l'unità" e "rinnovare la fiducia" nel governo,- al suo primo appello circa il voto anticipato da quando si è unito al governo di unità nato sulla scia degli eventi del 7 ottobre - ha ...

"Dovremmo concordare una data delle elezioni generali per settembre prossimo". Lo ha detto a sorpresa il leader centrista israeliano e ministro del Gabinetto di Guerra, Benny Gantz in una conferenza ... (quotidiano)

Gaza, Sanchez contro Netanyahu: “Sua risposta al raid è inaccettabile”. E per la prima volta il ministro-rivale Gantz chiede Elezioni anticipate - “Insufficiente e inaccettabile”. La definisce così il premier spagnolo, Pedro Sanchez la risposta fornita dal primo ministro israeliano sul raid che ha ucciso sette operatori umanitari della World Cen ...ilfattoquotidiano

Gantz: 'Dobbiamo andare a Elezioni anticipate a settembre'. Il Likud replica: 'Il governo va avanti' - Varsavia convoca l'ambasciatore israeliano dopo l'attacco al convoglio della Wck. Dopo l'uccisione di 7 operatori della ong americana, tra cui un polacco. Lo chef Andres: 'non solo un errore, il cibo ...ansa

Le mozioni di sfiducia a Santanchè e Salvini in diretta alla Camera: chi voterà contro e chi a favore, ultime news - In diretta le mozioni di sfiducia a Daniela Santanchè e Matteo Salvini alla Camera: gli aggiornamenti e le ultime notizie sulla discussione in Aula di ...fanpage