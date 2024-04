Elezioni amministrative Torrecuso | corsa a tre per la poltrona di sindaco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi prospetta unaa tre per la fascia tricolore dadi. Di definito, al momento, c’è ancora poco, ma un quadro più preciso si sta via via iniziando a delineare. L’unica ufficialità, ad oggi, è la candidatura adi Angelino Iannella, l’exche ha visto concludere in anticipo la sua esperienza amministrativa con la sfiducia materializzatasi con la mancata approvazione del Bilancio di Previsione 2023/25. Ad appoggiarlo ci saranno sicuramente Tedesco, Bucciano e Genito, parte di quella maggioranza che ha amministrato nell’ultima consiliatura. Al lavoro per presentare il suo progetto politico anche il gruppo che fa capo all’avvocato Giuseppe Sauchella, già della partita cinque anni fa. Sul suo nome potrebbe convergere anche l’altro pezzo di ...