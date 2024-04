Edge Canary per Android ora consente di installare qualsiasi estensione di Edge

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Qualche mese fa, Microsoft ha implementato il supporto sperimentale per le estensioni super, offrendo agli utenti un insieme molto limitato di estensioni da provare per migliorare la loro esperienza di navigazione mobile. L’idea era ottima, ma solo due estensioni non erano sufficienti. Ora, puoi risolvere … ?