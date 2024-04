Ecoincentivi 2024 | manca poco | fino a 13 750 euro per l’acquisto di un’auto elettrica Tutte le cifre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Roma, 3 marzo– Attesi ed evocati a più riprese a tutti i tavoli dedicati all’automotive, compreso quello di ieri per Stellantis relativo a Mirafiori, glisaranno disponibili entro poche settimane per chi vorrà cambiare auto o acquistarla ex novo. Gli: ok al decreto Il decreto, che potrà contare su una dote finanziaria di circa un miliardo di, conle istruzioni per l’uso del sistema di agevolazioni riveduto e ampliato è stato firmato da tutti i ministri interessati all’operazione e dalla stessa presidente del Consiglio: si attende solo il via libera della Corte dei Conti perché diventi operativo. Ma fin da ora è possibile anticipare i dettagli del meccanismo: a cominciare dai maxi-contributi per auto elettriche nuove che partono da 6.000...