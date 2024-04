Ecco perché questi soldati israeliani non hanno posato con la bandiera dell’Isis

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 aprile 2024)che posano con militanti. Questo è quello che appare in un’immagine virale sui social in cui alcuni militari vengono inquadrati sorridenti mentre sollevano due bandiere: quella di Israele e quella, appunto, dello Stato Islamico. Tuttavia, la foto è stata alterata. Per chi ha fretta: Circola un’immagine in cui si vedono deiche mostrano laisraeliana a fianco a quella. La foto è stata alterata. Nell’originale laè quella della Brigata Golani, un’unità dell’esercito d’Israele. La foto risale a giugno 2023, in occasione della partecipazione di alcunia un’importante esercitazione militare in Marocco. ...