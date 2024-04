“Ecco dove la vedremo” Beatrice dopo il Grande Fratello | il suo futuro in televisione è già scritto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024)Luzzi, il secondo posto alma senza rancore. Ha vinto Perla Vaitero, che l’ha sconfitta all’ultimo televoto superandola con il 55, 2% dei voti. Una “sconfitta” per il pubblico, secondo cui l’attrice aveva la vittoria in tasca, ma non per la diretta interessata che a Verissimo ha ammesso di non provare alcun “sentimento di sconforto o di rabbia. Soltanto il pensiero che i miei figli saranno delusi. Per quanto mi riguarda non ho sentito un’emozione di rabbia”. “In quel momento guardavo lo spettacolo un po’ da fuori perché percepivo che non avrei vinto“, ha spiegato a Silvia Toffanin per poi toccare altri argomenti come il flirt con Giuseppe Garibaldi e i rapporti, spesso tesi, con gli altri coinquilini. “Sono un pò cruda, che non significa che sono cattiva o irrispettosa, ma ho il coraggio di dire la verità ...