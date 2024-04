Eccheli avvisa la Itas | Sarà una battaglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tutto pronto all’Opiquad Arena per gara-2 della semifinale scudetto tra Mint Vero Volley Monza eTrentino. I campioni d’Italia si sono imposti con un netto 3-0 tra le mura amiche nel primo episodio della serie ma i brianzoli sono pronti a riscattarsi sfruttando il fattore campo in un incontro già decisivo in ottica qualificazione. Domenica scorsa, a Pasqua, la stanchezza (sia fisica che mentale) ha sicuramente influito sul risultato finale, visto che gli ospiti venivano dalla dispendiosa “bella“ dei quarti contro la Cucine Lube Civitanova mentre i padroni di casa non scendevano in campo da dieci giorni. L’assenza in cabina di regia Riccardo Sbertoli, ben sostituito ancora da Alessandro Acquarone con Matthieu Garcia in panchina, non si è fatta sentire più di tanto mentre dall’altra parte la pallonata in faccia subita da Stephen Maar nel riscaldamento di ...