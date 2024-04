Eccellenza Tutto pronto per il rush finale Urbino sogna | Urbania chiede strada

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Alla fine di questo mese (domenica 28 aprile) conosceremo le sorti del 33esimo campionato di. A quattro giornate dal termine è ancorada decidere, sia per il vertice sia per il discorso retrocessione. La vincente salirà di categoria, l’ultima arrivata scenderà in Promozione, quattro squadre si giocheranno i playoff e altrettante compagini disputeranno i playout. Hanno vinto il campionato di9 volte le maceratesi, 7 volte le pesaresi, 11 volte (tra ascolane e picene), 4 volte le anconetane (Jesina, Ancona, Castelfidardo, Vigor Senigallia) e sei anni fa una della provincia di Fermo (Montegiorgio). Tranne quattro stagioni fa dove la favorita era l’Anconitana e invece primeggiò il Castelfidardo, i pronostici non hanno mai tradito, nell’ordine hanno vinto gli ultimi 15 campionati: il Bikkembergs Fossombrone, ...