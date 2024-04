È vero che Sinner non è adatto alla terra rossa?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A Miami abbiamo visto l’ultimo episodio di questo trionfale 2024 di Jannik. I numeri, come una tombola, sono 2, 1 e 3. Due come i Masters 1000 vinti in carriera, la posizione del ranking raggiunta e 22, le vittorie in stagione. Uno come il primo Slam, e il numero di sconfitte stagionali, ovquella contro Carlos Alcaraz ad Indian Wells. Tre infine come i titoli stagionali, tra Miami, l’Australian Open e Rotterdam.ad oggi è considerato il miglior tennista del mondo, o comunque tra i primissimi, e si approcciastagione dellabattuta con la consapevolezza di essere il favorito, o quasi, in ogni torneo in cui partecipa. Sembra passato un secolo da quando, un anno fa, la stagione suera stata la sua personale Via Crucis. La Passione che poi ha portato ...