“È stata una sua decisione” Anita e Alessio | cosa succede dopo il Grande Fratello | “Non me la sento”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 3 aprile 2024) QuandoFalsone ha varcato la porta rossa, dello spiato appartamento di Cinecittà, è stato chiaro sarebbe potuto nascere, pure solo per una strategia che avrebbe potuto giovare per entrambi al2023) un qualcon Perla Vatiero. Ma èOlivieri a ‘rapirlo’, ora lei prende distanze? Sin dal momento in cuiFalsone si è detto fortemente interessato adOlivieri, e lei anche ma senza che si fosse visto il minimo segnale di chimica fra i due prima in quel del2023, per buona parte del pubblico c’èdiffidenza. Tutta strategia o c’era del sentimento? Adesso ne parla lei.il...