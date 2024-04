E’ morto l’uomo più anziano del mondo | sceriffo | 114 anni | 11 figli | 41 nipoti E una sola moglie… video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Èall’età di 114e 311 giorni Juan Vicente Perez Morapiùdel, come certificato nel 2022 dal Guinness World Records. Perez Mora era diventato una vera icona nella sua Venezuela, tanto che a darne la notizia della scomparsa è stato il presidente venezuelano Nicolas Maduro su X: “Juan Vicente Perez Mora è passato all’eternità a 114”, a meno di due mesi dal 115mo compleanno. Padre di 11, con 41e 30 proal momento della sua scomparsa, Pérez Mora è nato il 27 maggio 1909 a El Cobre, un vivace centro nel municipio di José María Vargas, nello Stato venezuelano di Táchira. Conosciuto come “Tio Vicente” o “Don Vicente”, ha trascorso gran parte della sua vita come contadino, principalmente ...