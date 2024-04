È la modella ucraina Anna Kraevskaya la seconda vittima della Ferrari che si è schiantata a 200 all’ora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In quella che doveva essere una domenica di festa e di gioia, il destino ha scritto una delle sue pagine più nere. Manca ancora l’ufficialità dell’analisi del DNA, ma è ormai quasi certa l’identitàdel tragico incidente che, il giorno di Pasqua alle ore 13, ha visto coinvolto Hysni Qestaj, noto nell’ambiente musicale come “Dj Style Q”, di 40 anni, residente a Villeneuve, in Svizzera. Alla guida di unaGtc4, il veicolo è andato in fiamme dopo essersi schiantato a 200 km/h contro il guard rail lungo la bretella autostradale che unisce Ivrea a Santhià, nel Piemonte. Al suo fianco, la giovane, di soli 21 anni, anch’ella tragicamente scomparsa nell’incidente. A dare una svolta ...