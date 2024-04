E chi se ne frega?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tutto ebbe inizio con Sunderland Till I Die (che d’ora in poi chiamerò STID per brevità), la serie TV prodotta da Netflix che doveva raccontare la lotta per tornare in Premier League di una squadra appena retrocessa e che, invece, raccontò un’inaspettata nuova retrocessione alla fine della stagione 2017-18. No, in realtà non iniziò tutto con quella serie. Non solo di documentari sul calcio se ne erano già fatti molti in passato (il Sunderland stesso aveva fatto un’altra serie nel 1998, Premier Passions, che accidentalmente raccontava un’altra retrocessione) ma proprio pochi mesi prima di STID era uscita la prima serie Amazon dedicata a una squadra di calcio, All or Nothing: Manchester City. E infatti il successo televisivo di STID, la grandezza e l’autenticità di un documentario che doveva raccontare una cosa e invece finì per raccontarne un’altra, fu subito confrontata con la ...