Duemila euro per lavorare | il pizzo di Stato di cui nessuno parla

Scommesse , quattro marcatori per il colpo da oltre duemila euro . Ecco come ci è riuscito. Il meno quotato era Lewandowski Il mondo delle Scommesse nel corso degli anni si è evoluto e anche tanto. ... (ilveggente)

La Toscana offre ancora vitto e alloggio ai medici per lavorare a Elba - Isola d’Elba, 3 aprile 2024 - Per richiamare i medici che già lavorano nel sistema sanitario regionale a lavorare all'Elba, in attesa dei concorsi dedicati, la giunta regionale della Toscana ha rifina ...iltelegrafolivorno

Fontana dice che la Lombardia è la prima regione con un piano sull’autismo, le famiglie: “Ha tagliato i fondi” - Ieri il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha pubblicato un post su Facebook in cui ha spiegato che la Lombardia è il primo territorio ...fanpage

È boom per i profumi in Cina - Il Paese del Dragone promette di diventare entro il 2025 la destinazione per eccellenza delle fragranze internazionali, nonostante l'impasse di Fukushima. Il mercato delle fragranze in Cina sta attrav ...beauty.pambianconews