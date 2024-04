Dove vince Trump Elezioni Usa | il sondaggio che spiazza Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Donaldè in vantaggio su Joein 6 dei 7 Stati considerati cruciali per le prossimepresidenziali. È quanto emerge da unpubblicato dal Wall Street Journal che registra come, a causa principalmente delle preoccupazioni per l'economia Usa e l'età troppo avanzata del presidente in carica, l'ex presidente è in testa in tutti gli Stati che hanno determinato il risultato del 2020. Tra questi ci sono gli ex Stati solidamente blu, e invece ora diventati "battleground" di Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, che4 anni fa è riuscito a riconquistare dopo che erano stati espugnati danel 2016. I sondaggi indicano cheha un vantaggio di 2 punti in Michigan e di 2 in Pennsylvania mentre il presidente tiene solo in ...