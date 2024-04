Doppie | acca e accenti | con smartphone e pc scriviamo sempre peggio?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Qualche giorno fa in un’email di lavoro mi è capitato di scrivere e inviare la frase «lo usata in un altro posto». Apocalisse delle competenze linguistiche? No, diciamolo subito: il giorno dopo il sole è sorto comunque. Però, ecco, sono laureato in Linguistica, hopensato di avere una discreta padronanza del modo in cui parlo e scrivo, attività quest’ultima che coincide con buona parte delle mie giornate lavorative. Dunque capirete la piccola sincope che ho avuto quando ho riletto l’email, solo dopo averla inviata. Mi sono sentito in dovere di scrivere immediatamente un altro messaggio precisando che avevo avuto una svista. Da quel giorno ho iniziato a riflettere soprattutto su due aspetti. Primo: ma a forza di scrivere su, pc e tablet, insomma da tastiera, non è che le nostre competenze, le capacità, coinvolte nella scrittura si ...