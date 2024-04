Donne e lavoro | le giovani immigrate sono le più svantaggiate in Toscana

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 – Donna, giovane, immigrata. E' questo il profilo della persona più svantaggiata innel mercato del. Non solo. Il divario di genere cresce proporzionalmente al numero di figli. Se infatti guardiamo allesenza figli, le inattivesolo 15 su 100. Se hanno un figli, le inattive salgono a 27 su 100, se i figlidue, le inattiveoltre 29 su 100, per balzare a 37 su 100 se i figlitre o più. Gli uomini con figli, invece, che siano uno o tre, lavorano di più. Il loro tasso di occupazione è dell'87%, contro il 71% dicon figli e l'81% disenza figli. Considerando le coppie con figli in cui entrambi i genitori lavorano, si legge nel settimo rapporto Irpet sulla ...

Marco è un cavaliere di Uomini e Donne che si è presentato in studio per conoscere Gemma Galgani. A colpire l’attenzione è stata subito la sua età, visto che tra lui e la dama torinese ci sarebbe ... (latuafonte)

Incidente via Boccea: investita da uno scooter sulle strisce pedonali, grave una donna - La donna, rimasta ferita, è stata poi trasportata in ospedale ... Ascoltati alcuni testimoni i caschi bianchi sono a lavoro per comprendere chi non abbia rispettato il segnale di stop del semaforo ...romatoday

MotoGp, ombrelline addio Ezpeleta: «Vietarle sarebbe un gesto contro le Donne» - Il fatto di essere stati apprezzati da una società così importante dimostra che non abbiamo lavorato male ... Vietarle sarebbe un gesto contro le Donne, non a loro favore», le parole di Ezpeleta. Dal ...corriere

Finalmente Italia: prima vittoria nel Mondiale Donne! 2-1 in rimonta alla Polonia e salvezza più vicina - MONDIALI HOCKEY SU GHIACCIO - Le azzurre, impegnate nel girone di Prima Divisione B, conquistano il loro primo successo nella rassegna iridata. Le ragazze ...eurosport