Don Hankey | “il re dei prestiti” | chi è l’uomo che ha pagato la cauzione da 175 milioni di dollari per Trump

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldcontinua a fare lo slalom tra aule di tribunale e campagna elettorale. L’ultima “fortuna” del tycoon è stata quella di essere riuscito a pagare lada 175didopo la condanna per frode dellaOrganization e mentre ancora si stava attendendo la decisione della Corte d’appello. Come? Grazie al miliardario Done al suo Knight Insurance Group. Il miliardario californiano ha infatti detto all’Associated Press di averladell’ex presidente – rigorosamente con denaro in contanti e azioni – per motivi d’affari e non politici. In passato,ha fatto donazioni alla campagna elettorale dicome anche al partito ...