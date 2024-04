Domenica c’è Vigevano-Forlì | l’allenatore è nello staff dei lombardi per 2 partite Valentini sfiderà il padre Andrea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La sfida tradisarà anche una speciale sfida in casa. Sì, perché Fabio, playmaker dell’Unieuro, troverà sulla propria strada niente di meno che papà, per una gara dal sapore a dir poco particolare. Un incrocio che, fino a pochi giorni fa, nessuno si sarebbe aspettato. Coach(nella foto ai tempi di Casale) è infatti stato tesserato dalla formazione lombarda soltanto la settimana scorsa, soltanto per due: quella contro Trieste e, appunto, quella contro la Pallacanestro 2.015. Una situazione insolita, causata dalla squalifica per due giornate inflitta a coach Lorenzo Pansa. Il suo posto in panchina è stato preso dal giovane vice Lorenzo Bruni, privo però di idonea tessera per poter ...