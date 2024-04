Dimissioni di Salvini? Robe da pazzi | tutti hanno trattato con Putin

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Zuppa di Porro 3 aprile 2024. I volontari uccisi a Gaza: brutta pagina. Orban interviene sulla vicenda Salis. Pd nel casino per le liste. Ferrarafa snobba Tarquinio. Premierato: passa primo voto in commissione. Oggi sfiducia su Santaché e, che nel frattempo molla il partito. La Rowling e la la folle legge scozzese, contro discriminazioni. Chissà perchè nessuno la avicina alla Zan. Garrone&Mercegaglia in ripresa. Repubblica lo spera, ma non sembra che sia così. La Mafia a Bari. Lucetta dura sul Papa e arriva il Def . #rassegnastampa3aprile24 L'articolo proviene da Nicola Porro.

