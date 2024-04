Dimarco premiato da EA Sports | scelto nel Team Of The Week

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo il gol che ha aperto il risultato di Inter-Empoli e la sua prestazione in campo, Federicoè una delle scelte di EAper ilOf Thedel noto videogioco calcistico FC24. TRA I MIGLIORI – Sono soltanto due i giocatori della Serie A scelti da EAper ilOf The29 di FC24. Uno è Rafael Leao, autore del gol vittoria in Fiorentina-Milan. L’altro è Federico. L’esterno nerazzurro ha aperto, domenica a San Siro, il risultato della sfida tra Inter ed Empoli. Ma non soltanto il gol: il numero 32 ha infatti messo in scena anche una prestazione di grande qualità, con un potenziale assist sprecato da Nicolò Barella nel secondo tempo. Insomma, una certificazione – quella di EA– della ...

EA Sports TOTW, c’è anche Dimarco: il calciatore dell’Inter premiato dopo il gol - Federico Dimarco nella EA Sports' Team of The Week. Dopo il gol e l’assist realizzati contro l’Empoli nella sfida disputata il lunedì di Pasquetta e vinta per 2-0 dalla squadra di Inzaghi, il ...fcinter1908

Serie A, la Top 11 della 30ª giornata: tanto Milan ma il migliore è Miranchuk - Editoriale di Raimondo De Magistris In Serie A solo tre allenatori sono certi al 100% di non cambiare club in estate. Sono di più quelli già certi di andare via: ci sarà una rivoluzione mai vista ...tuttomercatoweb

Norvegia, chiamate due romaniste per le gare di qualificazione: sono Haavi e Sonstevold - La Norvegia attraverso i suoi canali ufficiali ha annunciato un doppio cambio nelle convocate per le sfide contro Finlandia e Paesi Bassi, nello stesso girone dell'Italia, valide per le qualificazioni ...tuttomercatoweb