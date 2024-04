Difendersi dall’Aedes Koreicus | Guida alla Salute Maschile contro la Zanzara Coreana

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La, nota scientificamente come Aedes, è un insetto invasivo che si sta diffondendo in diverse parti del mondo, inclusa l’Italia. Originaria dell’Asia orientale, questa specie è stata rilevata per la prima volta in Italia nel 2011 e da allora ha sollevato preoccupazioni per lapubblica. Riconoscere i sintomi di una puntura ...

first appeared on MoltoUomo.it.