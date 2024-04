Dieta dei gruppi sanguigni | sì o no? Cosa dicono gli esperti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Milano, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Dimmi che sangue hai e ti diròmangiare. Su questa teoria il naturopata americano Peter D'Adamo ci ha costruito una carriera. I suoi libri negli anni hanno fatto proseliti: gli adepti delladei, appunto, che scelgono i cibi 'secondo genetica'. Fanno bene? "In un'epoca in cui il concetto di personalizzazione ha guadagnato terreno in molti aspetti della vita, dall'abbigliamento alla medicina", lo schema proposto da D'Adamo "ha offerto una promessa attraente di nutrizione personalizzata basata su un fondamento biologico apparentemente scientifico". Ma per chi si domanda se ci siano evidenze a conferma di questa affermazione, "a oggi la risposta è no". Lo spiegano i medici anti-fake news del portale 'Dottore, ma è vero che...?', curato dalla Fnomceo. "La ...