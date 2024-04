Diego Nargiso impressionato da Jannik Sinner | “Il suo equilibrio è unico”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sono tante le reazioni da parte di addetti ai lavori e non rispetto alle prestazioni di. Il giocatore italiano, con l’affermazione nel torneo di Miami, si è issato al n.2 del ranking, diventando il primo italiano della storia a centrare tale obiettivo, ma a impressionare è la continuità di rendimento. Non è un caso che in questo 2024 abbia perso solo una partita e conquistato anche il primo titolo Slam in Australia e la vittoria nel prestigioso ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi). Ne ha parlatoai microfoni di SuperTennis. L’ex giocatore campano ha detto la propria su una delle caratteristiche del tennista altoatesino: “Rimango stupito e apprendo da quello che lui ci fa capire dalle sue esternazioni. Questoè impressionante, di un ragazzo che a soli 22 anni ha ...