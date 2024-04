Dieci guardie giurate Autista e magazziniere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si ricerca guardia particolare giurata per servizio armato diurno e notturno.posti disponibili. Indispensabile possesso patente B e disponibilità lavoro notturno. Non richiesta esperienza pregressa nella mansione. Se in possesso di titoli (decreto, licenza e porto d’armi per difesa personale) in corso di validità si offre contratto a tempo indeterminato. Si richiede inoltre possesso dell’arma. Contatti: [email protected] . L’azienda agraria Di Vita, invece, ricerca due figure: un aiuto. Viene richiesta, per la prima posizione, la gestione smistamento, stoccaggio e movimentazione merci con utilizzo del muletto. Richiesta patentino del muletto. Per la posizione di, invece, viene richiesta la capacità di controllo degli ordini e carico e scarico del mezzo. Contatti: ...